Emre Yabantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Yabantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Yabantas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Yabantas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Yabantas 26 Ocak 2004 tarihinde Dornbirn şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Yabantas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Emre Yabantas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Yabantas'nin SCR Altach ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emre Yabantas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Yabantas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Yabantas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Yabantas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2021 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2022 yılında SCR Altach

Emre Yabantas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Yabantas şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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