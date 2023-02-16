Emre Yasar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Yasar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Yasar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Yasar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Yasar 15 Eylül 1998 tarihinde Agri şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Yaşar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Yasar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Yasar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Yasar'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emre Yasar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emre.yasr/

Emre Yasar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Yasar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emre Yasar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Yasar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2015 yılında Patnos Gücü Spor

7 Ekim 2016 yılında Patnos 04 Spor

28 Ağu 2018 yılında Ağrı 1970 Spor

11 Ekim 2018 yılında Patnos 04 Spor

10 Ocak 2020 yılında 1966 Edremit

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

27 Ekim 2021 yılında Ağrı Vefa Spor

11 Ağu 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Emre Yasar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Yasar şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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