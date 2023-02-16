Emre Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Yildirim 16 Mart 1999 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Yildirim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Emre Yildirim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emre Yildirim'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.php?id=100005152028545

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Emre Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Emre Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Aydınspor 1923

8 Ağu 2018 yılında Tire 1922 Spor

18 Eylül 2019 yılında Aydın Yıldız

19 Eylül 2020 yılında Muğlaspor

4 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

Emre Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Yildirim şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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