Emre Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Yildirim 1 Ocak 2002 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye,Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Emre Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Yildirim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Yildirim, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Yildirim'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2015 yılında Denizlispor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Denizlispor U19

3 Şubat 2022 yılında Denizlispor

8 Şubat 2022 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2022 yılında Denizlispor

17 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

30 Haziran 2023 yılında Denizlispor

Emre Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Yildirim şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

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