Emsal karara imza attı! Yargıtay'dan emeklileri sevindirecek maaş kararı!

Yargıtay kararına göre İzmir’de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Emekli kişi, kredi taksitlerini ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, Emekli Maaşı hesabının dörtte birine Bloke koydu.

MAAŞINA BLOKE KONULDU, MAHKEMEYE BAŞVURDU

Davacı emeklinin bankaya dava açmasıyla, İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014’de davacı olan emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca emekli maaşının haczedilemez gerekçesiyle davayı kabul etti. Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun bankadan alınarak, emekliye verilmesine karar verildi.

Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya YHGK’na taşındı. Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı.

EMEKLİLERİN KREDİ KARTLARINA BLOKE KOYULAMAYACAK

Tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı kararı oy çokluğu ile onandı.