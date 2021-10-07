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  3. Emsal karara imza attı! Yargıtay'dan emeklileri sevindirecek maaş kararı!

Emsal karara imza attı! Yargıtay'dan emeklileri sevindirecek maaş kararı!

Yargıtay, emekli maaşlarına bloke konulamayacağına karar verirken, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceğini belirtti. Kredisini ödeyemeyen bir emeklinin maaşının dörtte birine bloke konulmasına itiraz etmesiyle karar verildi. Örnek YHGK kararı ışığında, bankalar, emekli maaşlarına ödenmeyen kredi taksitleri nedeniyle bloke koyamayacaklar.

Emsal karara imza attı! Yargıtay'dan emeklileri sevindirecek maaş kararı!

Yargıtay kararına göre İzmir’de Y.M adlı bir emekli, bir bankadan tüketici kredisi çekti. Aynı bankadan aldığı emekli maaşından takas ve virman suretiyle tahsilat yapılmasına da muvafakat verdi. Emekli kişi, kredi taksitlerini ödeyemeyince, banka 2013 Aralık ayı başında, Emekli Maaşı hesabının dörtte birine Bloke koydu.

Emsal karara imza attı! Yargıtay'dan emeklileri sevindirecek maaş kararı!

MAAŞINA BLOKE KONULDU, MAHKEMEYE BAŞVURDU

Davacı emeklinin bankaya dava açmasıyla, İzmir 2. Tüketici Mahkemesi, 28 Ağustos 2014’de davacı olan emekliyi haklı buldu. Mahkeme, tüketicinin emekli maaşına bloke konularak, borcu için takas yapılamayacağına ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca emekli maaşının haczedilemez gerekçesiyle davayı kabul etti. Davacının emekli maaşına blokenin kaldırılmasına ve kesilen bin 376 lira 70 kuruşun bankadan alınarak, emekliye verilmesine karar verildi.

Yargıtaydan emeklileri sevindirecek maaş kararı!

Kararı veren İzmir 2. Tüketici Mahkemesi ilk kararında direnince, bu dosya YHGK’na taşındı. Kurul, bu tartışmalı dosyada ilk görüşmede karara varamadı.

Yargıtaydan emeklileri sevindirecek maaş kararı!

EMEKLİLERİN KREDİ KARTLARINA BLOKE KOYULAMAYACAK

Tüketici mahkemesinin emekli maaşlarına bloke koyulamayacağı kararı oy çokluğu ile onandı.

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