EMŞAV Genel Başkanı Yılmaz’dan ABD Temsilciler Meclisi’ne tepki

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan sözde soykırım iddiası bir utanç kararı olmuştur. Bu karar bir tarihi cehalettir" dedi.

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, yayımladığı açıklama ile ABD Temsilcilere Meclisi'ne tepki gösterdi. EMŞAV Genel Başkanı Yılmaz, "ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan sözde soykırım iddiası bir utanç kararı olmuştur. Bu karar bir tarihi cehalettir. Zamanın ruhunu bilmeden, olayları incelemeden, iftira ve yalan kampanyalarına itibar edilerek alınmış bir karardır. Eğer bir soykırımdan bahsedilecekse, Ermeni Çetelerin o dönemdeki katliamlarına bakmak lazım. O dönemde dayanılmaz bir hal alan Ermeni Çetelerin saldırıları neticesinde alınmış olan tehcir kararını "soykırım" olarak nitelemek en hafif tabirle art niyetliliktir. Cehalettir" ifadelerini kullandı.

"ABD Temsilciler Meclisi'nin bu utanç ve art niyetli kararını kınıyoruz"

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

"Bir soykırımdan bahsedilecekse eğer, ABD'nin şu anda bütün dünyada "Sözde" Terörle Mücadele adı altında ve özellikle İslam Coğrafyasında yaptıklarına bakmak lazım, İsrail'in Filistin'de yaptıkları katliamlara bakmak lazım. Türk ve Müslüman tarihinde asla soykırım yoktur. Dinimiz de kültürümüzde buna cevaz vermez. ABD Temsilciler Meclisi'nin bu utanç ve art niyetli kararını kınıyoruz. Bu karar milletimize ve kültürümüze bir hakarettir. ABD'nin bizim açımızdan yok hükmünde olan bu hatalı karardan bir an önce dönmesini umuyoruz."

Kaynak: İHA