EMTİA PİYASALARI – Altın 1,620 doların üzerinde, petrol düştü

ABD'de bugün açıklanan işsizlik maaş başvurularındaki rekor artışa karşın, yeni önlemlerin alınacağı beklentisiyle hızlı yükselen altın hafif geri çekilmesine karşın 1,620 doların üzerinde tutundu. Petrol fiyatları da talep kaygılarıyla 30 doların altında hareket ediyor.

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, Perşembe günü yayınladığı raporda, Covid-19 salgınının önüne geçmek üzere dünya genelinde alınmakta olan izolasyon önlemlerinin küresel petrol talebinde çok sert düşüşler olacağı uyarısı yaptı.

Goldman Sachs raporuna göre, Mart ayında günde ortalama 10.5 milyon azalan küresel petrol talebi, Nisan ayında ise günde ortalama 18.7 milyon varil düşecek.

Bununla birlikte Goldman Sachs, bu yılın dördüncü çeyreğinde, petrol fiyatlarında temel senaryodan öngörülenden daha keskin bir ralli yaşanması riskinde artış gördüklerini de vurguladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 1.64 düşüşle 28.83 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.46 düşüşle 26.13 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.92 artışla 14.54 dolardan,

- altın, yüzde 0.44 düşüşle 1,622.76 dolardan,

- bakır, yüzde 1.20 düşüşle 4,814.00 dolardan,

- platin, yüzde 1.65 artışla 749.59 dolardan,

- paladyum yüzde 2.20 artışla 2,389.45 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA