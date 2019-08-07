EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları ticaret gerginlikleriyle 6 yılın zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen 300 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurması ile tırmanan ticaret gerginlikleri etkisiyle altın fiyatları altı yılın zirvesini aştı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.73 artışla 16.73 dolardan,

- altın, yüzde 0.95 artışla 1,498.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.37 düşüşle 2.548 dolardan,

- platin, yüzde 0.39 artışla 856.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.43 düşüşle 1,430.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 263 liraya, çeyrek altın 431 liraya, Cumhuriyet altını da 1,782 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin artması sonrasında, yatırımcıların olası bir küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine zarar vereceği endişeleriyle düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.17 düşüşle 58.84 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.13 düşüşle 53.56 dolardan işlem görüyor.

ICE'de (Intercontinental Exchange - Kıtalararası Borsa) pamuk vadeli fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ivme kazanmasının etkisi ile Salı günü son 3.5 yılın en düşük düzeylerine geriledi ve Aralık vadeli pamuk kontratı 58.39 cent/lb düzeyini gördü. Haftalık bazda yüzde 8.0 ve aylık bazda da yüzde 12 dolayında gerileyen pamuk fiyatları en son Mart 2016'da 57.26 cent düzeyine kadar düşmüştü.

DHA