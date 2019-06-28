EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları ticari endişelerle yükseldi 

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in görüşmesinin iki ülke arasında aylardır devam eden ticaret anlaşmazlığını çözüp çözemeyeceği endişeleriyle yükselerek son üç yıldaki en iyi aylık performanslarını gösterdi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.20 artışla 15.352 dolardan,

- altın, yüzde 0.52 artışla 1,429.4 dolardan,

- bakır, yüzde 0.28 düşüşle 2.705 dolardan,

- platin, yüzde 0.48 artışla 821.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.08 artışla 1,555.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 262 liraya, çeyrek altın 428 liraya, Cumhuriyet altını da 1,773 liraya düştü.

Trump ve Jinping'in görüşmesinin yanında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 1-2 Temmuz'da Viyana'da düzenlenecek olan toplantıda tedarik kısıtlamalarına devam edip etmeyeceği kararı öncesi petrol fiyatları yatay seyretti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.42 düşüşle 66.27 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.50 düşüşle 59.13 dolardan işlem görüyor.

DHA