EMTİA PİYASALARI - Altın yükseldi, petrol hafif geriledi

Altın fiyatları, artan risk iştahıyla gelen alımlarla 1,800 doların üzerinde tutunurken, petrol fiyatları hafif geriledi.

Küresel hisse borsalarında önemli artışların önünü açan Covid-19 aşısına ilişkin haberlerle, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Çarşamba günü düzenlenecek, kısıntının gözden geçirilme toplantısı öncesi petrol fiyatlarındaki düşüşün önüne geçemedi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 42.93 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.64 düşüşle 40.47 dolar,

- altın yüzde 0.51 artışla 1,808.30 dolar,

- gümüş yüzde 2.50 artışla 19.19 dolar,

- bakır yüzde 4.28 artışla 6,429.00 dolar,

- platin yüzde 1.42 artışla 842.90 dolar,

- paladyum yüzde 3.60 artışla 2,044.04 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 401 lira, çeyrek altın 656 lira, Cumhuriyet altını da 2,615 liradan satılıyor.

Troy Kıymetli Maden Ticareti'nin analizinde, altının geçen hafta dokuz yılın ardından 1,800 dolar/onsun üzerine geri dönerek, güçlü duruşunu sürdürdüğü bir haftayı geride bıraktığına işaret edilerek, "Altın geçen haftaya 1,775 dolar/onstan başladıktan sonra, hafta boyu alıcılı seyretti ve 1,819 dolar/onsa kadar uzanarak haftanın en yüksek seviyesini kaydetti" denildi ve şöyle devam edildi:

"Altın durmaksızın yoluna devam ederken, geçtiğimiz hafta Dünya Altın Konseyi yayınladığı raporda altın ETF'lerindeki yılın ilk yarısındaki artışa dikkat çekerek, raporda sadece haziran ayında 103 tonluk bir altın giriş olduğu vurgulandı.

"Altına gelen talebin büyük bir kısmı ETF'ler üzerinden gelmeye devam ederken, Mayıs ve Haziran ayında bir parça da olsa ivme kaybedildiği gözlemleniyor.

"Sarı maden, seans sonunda haftalık kapanışını 1,798 dolar/onstan yaparak, haftalık bazda yüzde 1.3 değer kazanırken üst üste beşinci haftayı da yeşilde kapatıp rallisine devam etmiş oldu."

"Gümüş, geçen hafta 19 dolar/ons direncine kadar yükselerek, Eylül ayından beri en yüksek seviyeyi kaydetmiş oldu. Seansı 18.72 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden, yüzde 4.0 kazancı hanesine yazmış oldu.

"Platin ise geçtiğimiz haftaya 814 dolar/onstan başlarken, seansı 829 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 1.8 kazancı hanesine yazmış oldu. 840 dolar/onsun üzerini test etmesi platinin toparlanması açısından önemli olurken, bu seviyenin üzerinde tutunmaksa platinin yeni kaderini belirleyecek.

"Paladyum, 1,923 dolar/ons seviyesinden haftaya başladıktan sonra, 1,985 dolar/onstan haftayı tamamlarken yüzde 3,2 değer kazanırken, gümüşün ardından en çok değer kazanan diğer kıymetli maden oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçen hafta yüksek hacimli seanslar yaşarken, satıcıların iştahlı olduğu bir hafta geride kaldı. İşlemler dünya fiyatların altında 0.5-1.0 dolar/onsla gerçekleşti."

Kaynak: DHA