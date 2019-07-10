EMTİA PİYASALARI – Brent zayıf ABD verisiyle varil başına 65 dolara yükseldi
Brent ham petrol fiyatı ABD ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde düşmesiyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükselerek varil başına 65 doların üzerinde işlem gördü.
Brent ham petrol fiyatı ABD ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde düşmesiyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükselerek varil başına 65 doların üzerinde işlem gördü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.74 artışla 65.92 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.84 artışla 59.48 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından değerli metaller yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.45 artışla 15.215 dolardan,
- altın, yüzde 0.66 artışla 1,409.8 dolardan,
- bakır, yüzde 1.94 artışla 2.676 dolardan,
- platin, yüzde 1.59 artışla 828.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 2.99 artışla 1,586 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 258 liraya, çeyrek altın 422 liraya, Cumhuriyet altını da 1,747 liraya yükseldi.
DHA
HABERE YORUM KAT