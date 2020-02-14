EMTİA PİYASALARI – Covid-19 gelişmeleriyle altın yatay

Covid-19 salgınındaki gelişmelere bağlı olarak, altın fiyatları yatay hareket ederken, petrol fiyatları hafif yükselişle, haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Çin'de, Perşembe günü Covid-19 (coronavirüs) salgınından 121 kişi yaşamını yitirdi ve 5,090 yeni vaka bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada toplam 1,380 kişinin yaşamını yitirdiği salgında toplam vaka sayısının 63 bin 851'e ulaştığı ve halen 55 bin 748 kişinin tedavi altında olduğu belirtildi.

ICE'de (Intercontinental Exchange) vadeli pamuk fiyatı, Çin'de Covid-19 (coronavirüs) vakası sayısında hızlı artış yaşanmasının yarattığı tedirginlikle yüzde 1.0'in üzerinde düştü. Mart vadeli pamuk fiyatı dün 0.83 cent, yüzde 1.2 gerileyerek 67.75 cent/lb seviyesinden kapandı. Vadeli pamuk fiyatı ABD-Çin "faz 1" ticaret anlaşmasının etkisi ile 13 Ocak'ta 71.96 cent/lb seviyesine görmüştü.

ABD, Çin İş Konseyi (USCBC) Başkanı Craig Allen, Covid-19 etkisiyle devam eden olumsuzluklara rağmen Çin'in ticaret anlaşmasının birinci fazında yer alan ABD'den mal ve hizmet alımını artırma taahhüdünü yerine getireceğine güvendiklerini bildirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi.

IEA reporunda, 2020'nin tamamı için küresel petrol talebinde artış öngörüsünün de günde 365,000 varil azaltılarak 2011'den bu yana en düşük düzey olan günde 825,000 varile düşürüldüğü belirtilerek, ekonomik faaliyetlerin ikinci çeyrekle birlikte kademeli olarak normale döneceği öngörüldü.

Cezayir Enerji Bakanı ve OPEC Başkanı Muhammed Arkab Mart ayına kadar sürecek üretim azaltma kararını Haziran'a kadar uzatabileceklerini söyledi. Rusya ise petrol üretiminde kısıntıya gidip gitmeyeceği konusunda hala kararsız olduğunu belirtmişti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.09 artışla 56.39 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.10 artışla 51.47 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.20 artışla 17.65dolardan,

- altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,578.60 dolardan,

- bakır, yüzde 0.13 düşüşle 2.609 dolardan,

- platin, yüzde 0.14 düşüşle 973.30 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.11 düşüşle 2,348.39 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 501 liraya, Cumhuriyet altını da 2,074 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA