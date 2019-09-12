EMTİA PİYASALARI – ECB faiz indirimi sonrası altın fiyatları yükseldi

Altın fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelen faiz indirimine rağmen Euro Bölgesi'nde devam eden resesyon endişelerine paralel olarak yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.22 artışla 18.21 dolardan,

- altın, yüzde 0.73 artışla 1,514.77dolardan,

- bakır, yüzde 0.75 artışla 2.634 dolardan,

- platin, yüzde 1.93 artışla 958.3 dolardan ve

- paladyum, yüzde 3.40 artışla 1,609.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 liraya, çeyrek altın 450 liraya, Cumhuriyet altını da 1,861 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları da Petrol İhraç Eden Ülkerler Örgütü'nün (OPEC) üyeleri ve OPEC üyesi olmayan petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun arz kısıntısına uyum oranı Ağustos ayında yüzde 136 düzeyine gerilediği açıklaması sonrası düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.74 artışla 59.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.10 artışla 54.58 dolardan işlem görüyor.

DHA