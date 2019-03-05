EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları Çin verileriyle geriledi

Petrol fiyatlarında, talepte daralma anlamına gelen, Çin'in ekonomik büyüme hedefini düşürmesi etkisiyle başlayan düşüş, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarıyla limitlendi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.41 düşüşle 65.4 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.39 düşüşle 56.37 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, doların ABD tahvilleri desteğiyle yükselmesi etkisiyle beş haftanın en düşük düzeyine yakın.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.36 artışla 15.16 dolardan,

- altın, yüzde 0.17 artışla 1,289.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.74 artışla 2.93 dolardan,

- platin, yüzde 0.42 artışla 842.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.05 artışla 1,485.9 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,504 liraya döndü.

DHA