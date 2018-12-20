EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları düştü: Brent 56.31 dolar

Petrol fiyatları, artan üretim ve küresel ekonomide öngülen yavaşlama etkisiyle, dünkü hafif toparlama ardından düşüşe devam etti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.62 düşüşle 56.31 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.14 düşüşle 47.14 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, Fed'in 2019 yılı için daha az faiz artırımı yapılabileceğine ilişkin sinyali ile düştü. Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.03 düşüşle 14.665 dolardan,

- altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,250.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.58 düşüşle 2.673 dolardan,

- platin, yüzde 0.89 düşüşle 788.9 dolardan,

- paladyum da yüzde 0.63 düşüşle 1,193.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 212 liraya, çeyrek altın 349 liraya, Cumhuriyet altını da 1,437 liraya döndü.

DHA