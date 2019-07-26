EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları jeopolitik gerginlikler etkisiyle yükseldi
Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerginliklerin zayıf talebe baskın gelmesi etkisiyle yükseldi.
Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerginliklerin zayıf talebe baskın gelmesi etkisiyle yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.3 artışla 63.58 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.52 artışla 56.3 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında ipucu verebilecek olan, ABD ekonomik büyüme verisini beklerken düşüşe devam etti.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.13 düşüşle 16.39 dolardan,
- altın, yüzde 0.02 düşüşle 1,414.3 dolardan,
- bakır, yüzde 0.11 artışla 2.7065 dolardan,
- platin, yüzde 0.54 düşüşle 869.3 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.68 düşüşle 1,523.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,752 liraya düştü.
DHA
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