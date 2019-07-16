EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları "kasırga" sonrası istikrarlı
Petrol fiyatları, Barry Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nden geçmesiyle üretimin devam etmesi ve ABD kaya petrolü üretiminde rekor artış beklentisiyle istikrar kazandı.
Petrol fiyatları, Barry Kasırgası'nın Meksika Körfezi'nden geçmesiyle üretimin devam etmesi ve ABD kaya petrolü üretiminde rekor artış beklentisiyle istikrar kazandı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.18 artışla 66.6 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 0.02 artışla 59.59 dolara yükseldi.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD'den gelecek olan perakende astış verisi beklenirken hafif yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.33 artışla 15.415 dolardan,
- altın, yüzde 0.22 artışla 1,416.7 dolardan,
- bakır, yüzde 0.11 artışla 2.714 dolardan,
- platin, yüzde 0.14 artışla 846.4 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.42 düşüşle 1,556.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 260 liraya yükselirken, çeyrek altın 425 liraya, Cumhuriyet altını da 1,759 lirada sabit kaldı.
DHA
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