EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları küresel ekonomi endişeleriyle düştü

Petrol fiyatları, Çin ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın yayılarak küresel büyümeyi ve petrol talebini azaltacağı endişeleriyle yüzde 1.0'den çok düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.90 düşüşle 61.55 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 2.06 düşüşle 52.69 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, küresel büyümedeki yavaşlama endişelerinin hisse senedi piyasaları üzerindeki olumsuz etkisine paralel olarak geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.64 düşüşle 15.30 dolardan,

- altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,282 dolardan,

- bakır, yüzde 1.78 düşüşle 2.670 dolardan,

- platin, yüzde 1.02 düşüşle 793.8 dolardan ve

- paladyum da yüzde 2.57 düşüşle 1,300.8 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 361 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü.

DHA