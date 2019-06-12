EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları yüzde 1.0’den çok düştü

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarını sürdüreceği beklentilerine karşın, ABD ham petrol stoklarındaki artış ve petrol talebinde azalmayla yüzde 1.0'den çok düşü.

Birleşik Arap Emirlikleri Enerki Bakanı Suhail bin Mohammed al-Mazroui, OPEC'in üretim kısıntısı uzatacak anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyledi ve ekledi: "Mevcut petrol stokları göz önüne alındığında, üretim kısıntısı yürürlükte olmalı veya en azından yıl sonuna kadar uzatılmalıdır."

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.83 düşüşle 61.15 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.97 düşüşle 52.22 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin yükselmesi ve buna paralel olarak artan risk iştahının güvenli liman arayışını desteklemesiyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.54 artışla 14.82 dolardan,

- altın, yüzde 0.62 artışla 1,339.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.51 düşüşle 2.658 dolardan,

- platin, yüzde 0.42 artışla 817.7 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.51 düşüşle 1,382.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 250 liraya, çeyrek altın 408 liraya, Cumhuriyet altını da 1,689 liraya yükseldi.

DHA