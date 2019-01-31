EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarında yükseliş ikinci günde de sürdü

Petrol fiyatlarında Çarşamba günü başlayan artışlar, ikinci günde de sürdü ve ABD hafif petrolü, üç aylık düşüş serisini bırakarak, tarihin en yüksek Ocak ayı performansını gösterdi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.76 artışla 62.12 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.83 artışla 54.68 dolardan işlem görüyor.

Değerli metal fiyatları Perşembe günü de, Fed'in faizleri gelecek birkaç dönem yüksletmeyeceğinin açıklanması etkisiyle, yükselmeye devam ederken, altın, 11 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek düzeyine yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.56 artışla 16.175 dolardan,

- altın, yüzde 1.04 artışla 1,329.3 dolardan,

- bakır, yüzde 0.92 artışla 2.793 dolardan,

- platin, yüzde 1.24 artışla 826.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.82 artışla 1,340.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 220 liraya, çeyrek altın 360 liraya, Cumhuriyet altını da 1,487 liraya döndü.

DHA