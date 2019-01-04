EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor

Petrol fiyatlarındaki artış, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminde, Aralık ayında, son iki yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdiği ve ABD-Çin ticari görüşmelerinin devam edeceği haberlerinin ardından devam etti.

OPEC üretiminde düşüş haberlerinin yanında, ABD stoklarındaki gerilime de fiyatların yükselmesine destek oldu. ABD Ham Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı petrol stoklarında önceki hafta 6.9 milyon varil artan stoklar, geçen hafta 4.5 milyon varil düştü.

Gelişmeler kapsamında ayrıca ABD-Çin ticari görüşmelerinin gelecek hafta devam edecek olması ve Çin hizmet sektörünün güçlü büyümesi de petrol fiyatlarındaki artışta etkili oldu.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 1.46 artışla 57.41 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.17 artışla 48.26 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları son altı ayın en yüksek düzeyini gördükten sonra düşerken, küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri sebebiyle metal fiyatlarındaki artış devam etti.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.30 düşüşle 15.75 dolardan,

- altın, yüzde 0.73 düşüşle 1,285.3 dolardan,

- bakır, yüzde 1.79 artışla 2.614 dolardan,

- platin, yüzde 0.74 artışla 805.2 dolardan

- paladyum da yüzde 0.19 artışla 1,202.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 223 liraya, çeyrek altın 366 liraya, Cumhuriyet altını da 1,507 liraya döndü.

DHA