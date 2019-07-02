EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatlarındaki artışı talep endişeleri frenledi Petrol fiyatları, Suudi Arabistan, Irak ve Rusya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının dokuz ay daha uzatılmasını desteklemeleriyle yükseldikten sonra, talep endişeleri etkisiyle hızını yavaşlattı

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