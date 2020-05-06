EMTİA PİYASALARI - Petrol ve altın fiyatları yatay
ABD stoklarının beklentilerin üzerinde artması üzerine, ekonomide sınırlandırmaların hafifletileceğine ilişkin beklentilerle yükselen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
ABD stoklarının beklentilerin üzerinde artması üzerine, ekonomide sınırlandırmaların hafifletileceğine ilişkin beklentilerle yükselen petrol fiyatları yatay hareket ediyor. Artan risk iştahıyla hafif gerileyen altın fiyatları da 1,700 dolar dolayında tutunuyor.
Küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 3.78 düşüşle 30.77 dolara dönerken, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 4.49 düşüşle 26.15 dolara düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.20 artışla 15.13 dolar,
- altın, yüzde 0.03 düşüşle 1,704.94 dolar,
- bakır, yüzde 0.92 artışla 5,176.00 dolar,
- platin, yüzde 0.45 artışla 772.63 dolar,
- paladyum yüzde 0.75 artışla 1,828.36 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 388 liraya, çeyrek altın 636 liraya, Cumhuriyet altını da 2,541 liraya yükseldi.
Kaynak: DHA
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