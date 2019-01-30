EMTİA PİYASALARI – Petrol Venezuela yaptırımlarıyla yükseldi

Petrol fiyatları, ABD'nin Venezuela kamu petrol firması PDVSA'ya yaptırım uygulamasının tedarik azalışına neden olacağı endişeleri ve küresel ekonomik yavaşlama etkisiyle yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.88 artışla 61.86 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.03 artışla 53.86 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticare gerginliğinin yükselişe geçeceği endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantısı beklenirken, sekiz ayın en yüksek düzeyinde.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.29 artışla 15.885 dolardan,

- altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,308.8 dolardan,

- bakır, yüzde 0.95 artışla 2.751 dolardan,

- platin, yüzde 0.04 düşüşle 815.5 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.12 düşüşle 1,302.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 222 liraya, çeyrek altın 364 liraya, Cumhuriyet altını da 1,497 liraya döndü.

DHA