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Emval ne demek, TDK'ya göre Emval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Emval kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Emval ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Emval nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Emval kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Emval ne demek, TDK'ya göre Emval kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Emval ne demek? Emval TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi emval kelimesi. Peki emval ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre emval nedir, emval kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EMVAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Emval kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Emval kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre emval kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mallar, para ile alınan şeyler

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