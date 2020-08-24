Emziren annelere fayda sağlayan önemli besinler

CNN Türk'e konuşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, annelerin büyük kısmının, bebeklerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar süt üretebildiğini söylerken; “Hem sütünüzün miktarını ve kalitesini arttırmanın, hem de bağışıklığınızı güçlendirmenin en iyi yolu; doğru beslenmeden ve ihtiyacınız olan tüm besin öğelerini yeterli miktarda almanızdan geçiyor” diyor. Ayrıca emziren annelere 10 özel besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.Bunların en başında 'su' geliyor. Sağlığımız için sayısız faydası bulunan su, anne sütünü arttırmanın da en etkili yolu olarak karşımıza çıkıyor. Anne sütünün yaklaşık yüzde 88’i sudan oluşuyor.