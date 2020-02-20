Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çal, genellikle yeni doğum yapan annelerde görülen mastitin, tedavi edilmediği takdirde daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Birçok yeni doğum yapan annelerin, bebeklerini emzirmeye başladıkları ilk birkaç hafta içinde ya da daha sonraki haftalarda görülen mastit, tedavi edilmediği takdirde çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Yeni doğum yapan annelerin korkulu rüyası meme iltihabı (mastit) hastalığının tanısı ve tedaviye başlangıç süreci, hem anne hem de bebek sağlığı açısından önem taşıyor.

Side Anadolu Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çal, emziren annelerin korkulu rüyası mastit hastalığının tedavisi, belirtileri ve nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu. Etkisinin çok dramatik olduğunu belirten Çal, "Mastit, ateşle ve ağrıyla seyreder. Hastada üşüme, titreme meydana gelir. Ciddi anlamda ağrı çeker. Meme şişer, kızarır. Hasta bebeğini emziremez. Sütün yapısı da bozulduğu için verilecek süt bebek için sıkıntılıdır. Açıkçası komplike bir tablodur" dedi.

"Süt kanalları iltihaplanıyor"

"Mastit, süt verme döneminde yani laktasyon döneminde kadınlarda gördüğümüz bir meme iltihabıdır" diyen Çal, "Bunun da en büyük sebebi laktasyon dediğimiz memedeki sütün salgısıdır. Meme ucunda oluşan küçük çatlaklardan enfeksiyon kapılıp, süt kanallarının iltihaplanması sonucu oluşan enfeksiyonlardır. Genelde bakteriyel enfeksiyonlardır. Zamanında tedavi edilmezse apseye dönüşüm olur. Apse olursa da mutlaka cerrahi yönden drenaj gerekir" sözleriyle, apseye dönüşmeden emziren annelerin doktora görünmesini söyledi.

Nedenleri nelerdir?

'Mastit" hastalığının altında yatan en önemli sebebin süt salgısının olması ve sütün iyi boşaltılamaması olduğunu söyleyen Çal, "Sütün durağanlaşmasıdır. Kanalların yeterince tam boşalamamasıdır. Sütün beklemesidir. Artı memenin dışa dönük açılan bir organ olması. Mememizin bir ucu var. Meme ucundan süt dışarı açılıyor. Meme ucunda oluşan çatlaklar ve yaralar bu enfeksiyonun en büyük sebebidir" ifadelerini kullandı.

Etkileri nelerdir?

Emziren annelerin korkulu rüyası mastit hastalığının etkisinin çok dramatik olduğunu belirten Çal, "Mastit, ateş ve ağrıyla seyreder. Hastada üşüme, titreme meydana gelir. Ciddi anlamda ağrıdan dolayı acı çeker. Meme şişer, kızarır. Hasta bebeğini emziremez. Sütün yapısı bozulduğu için verilecek süt de bebek için sıkıntılıdır. Sonuç olarak komplike bir tablodur" diye konuştu.

Belirtiler nelerdir?

Mastit hastalığının kendini başlar başlamaz belli ettiğini, belirtilerinin de çok bariz olduğunu hatırlatan Çal, bu yüzden de annenin bunu hemen fark edebileceğini söyledi. Çal, "Mastit şiddetli ağrıyla, kızarıklıkla, ateşle, titremeyle seyreden bir hastalıktır. Ağrı ve ateşle birlikte meme şişmeye ve kızarmaya başlar. Ağrı kola ve sırta da vurmaya başlar. Annenin bu acıya dayanması mümkün değildir. Bu belirtiler başladığı andan itibaren annenin ivedilikle doktora görünmesi gerekmektedir. Asla bekletmemelidir. Çünkü doktora gelmemesi durumunda mastit ilerler ve apseye dönüşür ki bunu hiç istemeyiz" dedi.

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Mastit başlar başlamaz doktora görünmek gerektiğini belirten Çal, apse formasyonu yok ise memenin boşaltılmasının sağlanmasının gerektiğinin altını çizdi. Çal şöyle devam etti:

"İyi bir sağma yöntemini tercih ediyoruz. Kuvvetli makinelerle sağılabilir, artı anne veya yakınları memeyi sağma yöntemiyle destek verip sütü boşaltmalılar. İltihaplı memedeki sütü en az üç gün süreyle dökmesini öneriyoruz. Mastit tedavisinde genellikle 10-14 günlük bir antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Hafif bir ağrı kesici önerebilir. Apse olmaması bizim için önemli. Apse olursa mutlaka cerrahi yönden drenaj gerekir."

Kaynak: İHA