En az ortaokul diploması olanlara iş imkanı! TÜBİTAK 18 yaş üstü 195 personel alacak: Şartlar tek tek sıralandı

Milyonlarca işsiz vatandaşın yüzünü güldürecek haber TÜBİTAK’tan geldi. Bu şehirler de yaşayanların ilgisini çekecek iş ilanı için detaylar haberimizde…





18 YAŞINI DOLDURMUŞ HERKESE ANKARA'DA İŞ FIRSATI! TÜBİTAK 195 PERSONEL ALIMI YAPACAK: ORTAÖĞRETİM, LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNU…

TÜBİTAK, Ankara ve Gebze'de çalışmak isteyen onlarca vatandaş için 195 iş ilanı yayınlayacağını duyurdu. 18 yaşını dolduran tüm vatandaşlar için geçerli olan iş ilanının detayları açıklandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, kısaca TÜBİTAK, Ankara'da çalışmak isteyenler için açık kontenjanları açıkladı. TÜBİTAK'ın yaptığı duyurunun detayları ortaya çıkarken, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarının tamamına yönelik personel ilanlarının olduğu kaydedildi.

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18 YAŞINI DOLDURMUŞ HERKESE ANKARA'DA İŞ FIRSATI! TÜBİTAK 195 PERSONEL ALIMI YAPACAK: ORTAÖĞRETİM, LİSE VE ÜNİVERSİTE MEZUNU...

Türkiye'de işsizliğin gün geçtikçe artmasının ardından vatandaşlar iş aramaya başladı. Bu anlamda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 195 personel alımı yapacağını açıkladı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'a göre yetenek alım alanları da belirlendi.

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PROJE PERSONELİ (ARAŞTIRMACI- TEKNİK ve DESTEK PERSONELİ - AR-GE TEKNİSYENİ - USTA) İSTİHDAM EDİLECEKTİR.

Detaylar ve koşullar TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinde yer alıyor. Vatandaşlar başvurularını 24 nisana kadar buradan gerçekleştirebilirler.

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TÜBİTAK PERSONEL ALIM DETAY TABLOSU AŞAĞIDAKİ GİBİ:



































