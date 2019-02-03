En Baba Atölye sona erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren En Baba Atölye'de eğitimler tamamlandı.

Kent Park'ta düzenlenen programda AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Ahmet Öksüzoğlu, Şef Nuri Atmaz, Eğitmen Seyfi Yücel, Uzman Pedagog Sedat Demir ve çok sayıda kursiyer yer aldı. Programın sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Kurs sonunda sertifikasını alan kursiyer Hüseyin Şahan, "Babalık Atölyesi aile birliğimizi güçlendirdi ve ev ortamında karşılaştığımız sorunlara pratik çözümler üretmeyi bizlere kazandırdı. Biz kursta düğme dikmeyi, hamur açmayı, evdeki küçük işlere müdahale etmeyi ve aile içinde sağlıklı iletişim kurmayı öğrendik. Bu sayede eşlerimize küçükte olsa bir katkı sağlayarak onların üzerinde bulunan yükü hafifletmiş olduk. Bize bu imkanları sunan Başkanımız Zeki Toçoğlu'na, Sosyal Hizmetleri Daire Başkanı Davut Yüce" ye ve bize eğitim veren hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Uzman Pedagog Sedat Demir, "Biz evlat olmayı çok iyi biliyoruz fakat baba olmakta bazı eksikliklerimiz var. Biz bu eksikliklere yerinde müdahalede bulunmak için bu eğitimi verdik ve başarılı olduğumuza inanıyorum. Bu eğitimden sonra babalarımızın aile arasında daha sağlıklı bir iletişim kurduklarını gördük. İlk zamanlarda biraz zor bir eğitim sürecinden geçtik fakat sonrasında başarılı olmak bizi çok memnun etti. Katılımda bulunan tüm kursiyerlere teşekkür ediyorum bizi 10 hafta boyunca yalnız bırakmadılar" diye konuştu.

Programda konuşma yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce ise, "Babalık Atölyesi, günümüz koşullarını göz önünde bulundurarak, ailenin toplum içerisinde güçlü olmasını temel alan bir projedir. Günümüzde babaların sadece işe gidip gelen, evin geçimini sağlamak için para kazanan kişiler haline gelmesi babanın aileden giderek uzaklaşmasına sebep olmaktadır. Bu farkındalık ile topluma katkı sağlayacak projeler üretmeyi ve gerçekleştirmeyi kendimize her daim görev edindik. 2018 yılında ailelerin ve çocukların katıldığı 150 farklı etkinlik gerçekleştirdik. Aileye verdiğimiz emek ve önem, siz değerli katılımcılarımızın aldıkları bilgileri yaşamlarında kullanmaları, yaymaları ile daha da anlam bulacaktır. Katılımından dolayı tüm kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyor, atölyemize gösterdiğiniz ilgiden dolayı tüm ailenizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'de, "Bizim kadınlarımızı en mutlu eden şey eşlerinin mutfağa girip kendilerine destek vermesi. Her şeyden önce örnek bir baba olmak gerekiyor. Örnek bir baba olunca zaten evlat onu takdir ediyor. Bilmek yetmiyor, öğrenmek yetmiyor. Sertifikalarını alan tüm babaları yürekten tebrik ediyorum. Özverili olan kazanır, özverili olmayı mevlam bizlere nasip etsin. Ben bu duygularla tekrar kursu düzenleyen, destek veren, eğitim veren hocalarımızı yürekten kutluyorum. Sosyal Hizmetler Daire Başkanımızı tebrik ediyorum. Katılan babaları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA