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  3. En başarılı büyükşehir belediye başkanı belli oldu! İlk sırada ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş var!

En başarılı büyükşehir belediye başkanı belli oldu! İlk sırada ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş var!

Sonar Araştırma'nın en başarılı belediye başkanları anketinde ilk sırayı AK Partili Erzurum Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen alırken, ikinci sırada ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. İşte en başarılı belediye başkanları...

En başarılı büyükşehir belediye başkanı belli oldu! İlk sırada ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş var!

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası belediye başkanlığı görevine başlayan başkanlar iki yıllık görev sürelerini doldururken Sonar Araştırma'nın gerçekleştirdiği çalışmada en başarılı büyükşehir belediyesi başkanlarını belirledi. 1 Ağustos - 1 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 25 büyükşehir ve 30 büyükşehir olmayan ilde gerçekleştirilen çalışmada büyükşehirlerde 400, kentlerde ise 300 kişi ile gerçekleştirilen anketlerle en başarılı büyükşehir ve büyükşehir olmayan illerdeki en başarılı 10 belediye başkanları belli oldu.

En başarılı büyükşehir belediye başkanı belli oldu! İlk sırada ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş var!

EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

En başarılı büyükşehir belediyesi başkanı  AK Partili Erzurum Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen aldı. İşte en başarılı büyükşehir belediye başkanları sıralaması:

1- Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen ( Yüzde 60,6)

2 -İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu (  Yüzde  55,7)

3- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın (  Yüzde  54,2)

4 - Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ( Yüzde  56,6)

5 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ( Yüzde 52,5)

6 - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ( Yüzde  51,4)

7- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ( Yüzde  50,1)

8- Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş (  Yüzde  49,3)

9- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ( Yüzde  47,4)

10- Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün ( Yüzde  46,8)

En başarılı büyükşehir belediye başkanı belli oldu! İlk sırada ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş var!

TEPKİLERİN ODAĞINDA AMA İLK SIRADA

Büyükşehir olmayan iller arasında en başarılı belediye Başkanı son günlerde yaptığı çıkışlarla konuşulan CHP'li Bolu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tanju Özcan oldu. İşte belediye başkanlarını sıralaması:

1 - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ( Yüzde 68,3)

2 - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ( Yüzde 64,2)

3- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ( Yüzde 62,4)

4 - Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ( Yüzde  61,1)

5 - Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ( Yüzde  60,8)

6 - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ( Yüzde  58,7)

7- Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ( Yüzde 56,6)

8 - Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ( Yüzde 55,1)

9- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ( Yüzde 53,8)

10- Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ( Yüzde 52,4) 

En başarılı büyükşehir belediye başkanı belli oldu! İlk sırada ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş var!

Tayfun Altuntaş
Editör
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