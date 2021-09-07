En başarılı büyükşehir belediye başkanı belli oldu! İlk sırada ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş var!

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası belediye başkanlığı görevine başlayan başkanlar iki yıllık görev sürelerini doldururken Sonar Araştırma'nın gerçekleştirdiği çalışmada en başarılı büyükşehir belediyesi başkanlarını belirledi. 1 Ağustos - 1 Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 25 büyükşehir ve 30 büyükşehir olmayan ilde gerçekleştirilen çalışmada büyükşehirlerde 400, kentlerde ise 300 kişi ile gerçekleştirilen anketlerle en başarılı büyükşehir ve büyükşehir olmayan illerdeki en başarılı 10 belediye başkanları belli oldu.

EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

En başarılı büyükşehir belediyesi başkanı AK Partili Erzurum Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen aldı. İşte en başarılı büyükşehir belediye başkanları sıralaması:

1- Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen ( Yüzde 60,6)

2 -İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ( Yüzde 55,7)

3- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ( Yüzde 54,2)

4 - Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ( Yüzde 56,6)

5 - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ( Yüzde 52,5)

6 - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ( Yüzde 51,4)

7- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen ( Yüzde 50,1)

8- Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ( Yüzde 49,3)

9- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ( Yüzde 47,4)

10- Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün ( Yüzde 46,8)

TEPKİLERİN ODAĞINDA AMA İLK SIRADA

Büyükşehir olmayan iller arasında en başarılı belediye Başkanı son günlerde yaptığı çıkışlarla konuşulan CHP'li Bolu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tanju Özcan oldu. İşte belediye başkanlarını sıralaması:

1 - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ( Yüzde 68,3)

2 - Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ( Yüzde 64,2)

3- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ( Yüzde 62,4)

4 - Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ( Yüzde 61,1)

5 - Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ( Yüzde 60,8)

6 - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ( Yüzde 58,7)

7- Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ( Yüzde 56,6)

8 - Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ( Yüzde 55,1)

9- Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ( Yüzde 53,8)

10- Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ( Yüzde 52,4)