En başarılı büyükşehir belediyesi başkanı belli oldu! Ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu! Listenin başındaki isim AK Partili
Asal Araştırma'nın " Türkiye genelinde en başarılı bulduğunuz büyükşehir belediye başkanı kimdir?" anketine katılanların yüzde 55.9'ü AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'i en başarılı belediye başkanı seçti. Muhalefetin göz bebeği olan Mansur Yavaş üçüncü, İmamoğlu ise 5. sırada yer aldı.
Kamuoyunun nabzını tutmaya devam eden Asal Araştırma Danışmanlık, Türkiye'nin 30 büyükşehrinde 5 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. 30 büyükşehirde 5 bin 172 kişinin katıldığı ankette " Türkiye genelinde en başarılı bulduğunuz büyükşehir belediye başkanı kimdir?" sorusu yöneltildi.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI SEKMEN İLK SIRADA
Ankete katılanların yüzde 55.9'ü en başarılı büyükşehir belediyesi başkanı olan Erzurum'un AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oldu.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ
Öte yandan muhalefet kanadında ismi cumhurbaşkanı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu listede beşinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise üçüncü sırada yer aldı.
İŞTE BELEDİYE BAŞKANLARININ OY ORANLARI
Ankette yer alan belediye başkanlarının oy oranları şöyle:
1. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen ( Yüzde 55.9)
2. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ( Yüzde 54.8)
3. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ( Yüzde 54.0)
4. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın ( Yüzde 53.7)
5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ( Yüzde 53.5)
6. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ( Yüzde 50.9)
7. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay ( Yüzde 47.0)
8. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşem ( Yüzde 46.4)
9. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz ( Yüzde 45.5)
10. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ( Yüzde 45.1)
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