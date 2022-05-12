En başarılı büyükşehir belediyesi başkanı belli oldu! Ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu! Listenin başındaki isim AK Partili Asal Araştırma'nın " Türkiye genelinde en başarılı bulduğunuz büyükşehir belediye başkanı kimdir?" anketine katılanların yüzde 55.9'ü AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'i en başarılı belediye başkanı seçti. Muhalefetin göz bebeği olan Mansur Yavaş üçüncü, İmamoğlu ise 5. sırada yer aldı.

A+ A-