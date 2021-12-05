En büyüğü 15 yaşındaki üç çocuk Ordu'da otomobil çalarak İstanbul'a kadar geldiler! Sebepleri ise sosyal medyada gördükleri Esenyurt

28 Kasım Pazar günü saat 04.00 sıralarında A.T., S.Ö. ve E.K. isimli üç küçük çocuk Ordu’nın Altınordu ilçesi, Atatürk Bulvarı’ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun’un sahibi olduğu oto galeriye camı kırarak girdi. Ofiste çekmecede otomobil anahtarlarını buldular ve içerisinden sıfır kilometre bir aracın anahtarını aldılar. Otomobille 8 kilometre tur atarak tekrar galeriye döndüler. Yol kenarına otomobili bırakarak tekrar galeriye girdiler. Farklı bir otomobil anahtarı alarak galeriden uzaklaştılar. Galeri sahipleri işyerine geldiklerinde hırsızlık olduğunu fark ettiler.

SUÇ KAYITLARINDAN BULUNDULAR

Durum galeri sahipleri tarafından polise bildirildi. Güvenlik kameraları incelendi ve hırsızların yüzlerini kapatmadığı farkedildi. 3 hırsızı polisler suç kayıtların dolayı tanıdılar. E.K.’nın 8, A.T.’nin 21, S.Ö.’nün ise hırsızlık, tehdit gibi suçlardan 68 kaydı bulunmaktaydı. Polisler şahısların bilgilerine ulaşmalarının ardından 3 çocuğun evlerine gittiler. Aileleri çocuklarının nerde olduğunu bilmiyordu. Cep telefonundan arayarak aileleri geri dönmelerini söyledi ancak çocuklar reddetti. Bir müddet sonra çağrıları açmadılar fakat gönderilen mesajları görüyorlardı.

KAHVALTI YAPARKEN DİKKAT ÇEKMİŞLER

Polis tarafından çocuklar aranmaya başlandı. Kamera kayıtlarında incelenenlere göre otomobili çalmalarının ardından Ordu'da bulunan bir benzinciye giderek aracın deposunu doldurmuşlar. Araç son olarak Samsun yolunda görülmüştü. Bundan dolayı soruşturma Samsun'a kaydırıldı. Bir kahvaltı salonunda çocukların izine rastlandı. Erken saatlerde çocuklar kahvaltı yapmışlar, dikkat çekseler de kimse ihbar etmemişti. Polis şehir şehir çocukları ararken, otomobilin plakası 1 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Plaka Tanıma Sistemi'nde saptandı. 10 şehir geçen çocuklar, 950 kilometre yol kat ederek İstanbul'a gelmişlerdi.

CEP TELEFONLARIYLA TESPİT EDİLDİLER

İstanbul'a Ordu emniyetinden bir ekip gelerek İstanbul Polisi ile ortak çalışmaya başladı. Çocukların bulunduğu araç birçok ilçede kameralar tarafından tespit edilmiş fakat en çok süre Esenyurt’ta kalmıştı. 3 Aralık Cuma gecesi araç Bağcılar semtinde terk edilmiş bir şekilde bulundu. Çocuklar ise cep telefonları üzerinden tespit edilerek Zeytinburnu'nda yakalandılar. Ordu'dan gelen polis ekibi çocukları da alarak Ordu'ya döndüler.

GELME SEBEPLERİ ESENYURT

İstanbul'a gelme sebepleri sorulduklarında çocuklar, “Sosyal medyadan her zaman görüyorduk. Esenyurt’u görmek istedik. Gelip burada dolaştık” dediler. Sosyal medyada Esenyurt iyi veya kötü taraflarıyla videolarda konu oluyor. Son zamanlarda RAP müzikle ilgilenen birçok sosyal medya fenomeni de semtle ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. Amerika’nın melekler şehri Los Angeles’a (Los Encılıs) atıfla Esenyurt’a,‘Esencılıs’ deniliyor.