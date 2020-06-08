Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturduğu En Büyük Şaban filmi yeniden izlemek isteyenler ve ilk defa izleyecek olanlar tarafından araştırılıyor. Peki En Büyük Şaban filminin konusu nedir? En Büyük Şaban nerede, ne zaman çekildi? Filmin oyuncuları kimler?

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kayseri'de köyünde tarlasını satarak İstanbul'a köşeyi dönmek için gelen Şaban amcasının oğlunu araması amacıyla başlar. Otobüsten dışarı adımını atmasıyla tokadı yemesi bir olur. Uyanık bir adam Boğaziçi Köprüsünü satarak onu dolandırır. Sonra Şaban o kişiyi aramaya koyulurken onu asmakta olan bir kişi görür ve ona yardım eder. O vakitten sonra çok sıkı dost olurlar; ama kurtardığı kişide bir sıkıntı vardır. İçkici olan bu kişi ayılınca hiçbir şeyi anımsamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş olduğu zamanda arkadaş olur. Kendine gelince hiçbir şey anımsamaz. Şaban, o sırada parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal : Şaban

Nilgün Bubikoğlu: Hülya

Kamran Usluer: Faik Bey

Reha Yurdakul: Uşak Kamil

Hikmet Karagöz: Hikmet

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Nilgün Bubikoğlu’nun oynadığı En Büyük Şaban filmi İstanbul'da çekilmiştir.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yıllar geçse de izlemeye doyamadığımız efsane film 1983 yılında çekildi.