En büyük tarihi eser operasyonu! 70 bin parça ele geçirildi!

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma bağlamında, Ege Bölgesi'nin Menemen ilçesi dahil çeşitli yörelerinden kazı ve farklı yöntemlerle elde ettikleri tarihi değerleri yurt dışına kaçırmak üzere olan şüpheliler takip edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İzmir ve Manisa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Menemen ile Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerindeki operasyonlarda yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin avro ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bulunan tarihi eserlerin Cumhuriyet tarihinin en büyük miktarı olduğu bildirildi.