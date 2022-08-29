En çapkın burçlar belli oldu! Flört etmeden duramayan o burçlarla ciddi ilişki düşünüyorsanız gözünüzü dört açın!

Astrolojinin insanlar hakkında verdiği ipuçları ilişkilerde oldukça işe yarıyor. Özellikle aşk hayatında astrolojiyle iş birliği yapanların ilişkileri daha sağlam oluyor. Birlikte olmadan önce burcunu öğrendiğiniz kişinin karakteri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. İlişkilerde en çapkın burçlara haberimizde yer verdik..

ASLAN

Aslan burcu adeta flört etmeden duramaz. Karşı cinsle mutlaka konuşmak zorundaymış gibi hisseden Aslan burcu kişisi ilişkisi varken bile bu durumdan vazgeçemez. Bir Aslanın sadık olmasını beklemek pek de akıl karı olmadığını bilmelisiniz.

İKİZLER

İkizler burcu da en az Aslan kadar çapkın bir burç. Güzel ve yakışıklı birini görünce duramayan İkizler burcu muhabbet açmadan asla bırakmaz. Sevgiliniz İkizler burcuysa gözünüzden ayırmasanız iyi edersiniz.

BALIK

Balık burcu, ilgisiz duramaz. İlgiyi üstünden çekerseniz çapkınlığa başvurur. Bu nedenle ya sürekli sevdiğinizi belli etmeli ya da Balıklardan uzak durmalısınız. Karar sizin...