En çok beklenen o özellik geldi! İşte WhatsApp'ın son güncellemesindeki değişiklikler!

WhatsApp kullanıcı deneyimini arttırmak için temmuz ayı güncellemesini kullanıma sundu. Gelen yeni özellikler arasında grup katılımcı sayısı ve maksimum dosya gönderme boyutu değiştirildi.

Gül Erdoğan
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En çok beklenen o özellik geldi! İşte WhatsApp'ın son güncellemesindeki değişiklikler!

Bazı özelliklerinden dolayı rakiplerinden bir adım geride olan WhatsApp bunun önüne geçmek için büyük bir güncelleme yayınlandı.

TEMMUZ AYINDA GÜNCELLEMENİN GELECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Yeni güncelleme ile birlikte ise Whatsapp'a gelen güncellemeler şu şekilde:

-Arama kısmından okunmamış mesajları sıralamak mümkün hale getirildi.
-WhatsApp dosya gönderme boyutu 2 GB'a çıktı.
-"Herkesten Sil" özelliğinin süresi artık 2 günün üzerine çıktı. Yani gönderdiğiniz bir mesajın 48 saat sonra bile her iki taraftan silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

En çok beklenen o özellik geldi! İşte WhatsApp'ın son güncellemesindeki değişiklikler!

'BENDEN SİL' ÖZELLİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

"Benden Sil" özelliği işlemini ilk birkaç saniye içerisinde geri almak mümkün hale getirildi. WhatsApp gruplarında maksimum katılımcı sayısı ise 512'ye yükseltildi. Maksimum dosya boyutu ise 100 MB'den 2 GB'a çıkarıldı.

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