En çok haber konusu olan parti lideri belli oldu
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre,2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı.Listenin başında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.
Türkiye'nin önemli dijital haber bankası Habermetre,7 bin 732 Türk sitesini tarayarak, 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı.Listede sırasıyla Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli takip etti.
ERDOĞAN FARK ATTI
Habermetre'nin açıkladığı raporda; AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 1 milyon 669 bin 786 kez haber konusu olarak zirvenin en tepesine oturdu. Erdoğan'ın en yakın takipçisi 314 bin 81 haberle ana muhalefet partisi başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Bu ikilinin ardından 232 bin 650 kez haberlere konu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli üçüncü sırada yer aldı.
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AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU DA LİSTEYE GİRDİ
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, 2017'de kurulan İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener 4'üncü sırada yer aldı. Akşener, 2019 yılında 100 bin 676 kez haber konusu olurken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 41 bin 3 kez haber konusu olup Akşener'in ardından 5'nci sırada yer aldı.
Dijital Haber Bankası Habermetre'nin, 2019 yılında en çok haber konusu olan liderleri açıkladığı liste şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan 1,669,786
Devlet Bahçeli 232,650
Kemal Kılıçdaroğlu 314,081
Meral Akşener 100,676
Temel Karamollaoğlu 41,003
Sezai Temelli 36,990
Mustafa Destici 21,952
Pervin Buldan 20,228
Doğu Perinçek 12,871
Önder Aksakal 11,944
Fatih Erbakan 9,616
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