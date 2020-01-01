En çok kitap okuyan huzurevi sakinine Cumhuriyet altını verilecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, huzurevinde en fazla kitap okuyan yaşlının Cumhuriyet altını ile ödüllendirileceğini söyledi.

Vali Bilgin, huzurevinde düzenlenen yeni yıl eğlencesine katılarak, yaşlılarla pasta kesti.

Ardından huzurevi sakinlerine kitap hediye eden Bilgin, 2020 yılının ilk gününde güzel bir kampanyanın startının verildiğini söyledi.

Valilik olarak "Kırklareli Okuyor Kampanyası" başlatıldığını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Ülkeler ancak okuma ve eğitimle kalkınır. Bu nedenle okullarımızda, huzurevlerinde, emniyet, jandarma ve tüm kurumlarımızda artık kitap okunacak. Huzurevimizde de en fazla kitap okuyan yaşlılarımıza Cumhuriyet altını hediye edeceğiz. Herkesi kitap okumaya davet ediyorum. Kentte bir vatandaşımız günde en az 10 sayfa kitap okumuş olsa çok ciddi rakamlar ortaya çıkar."

Bilgin, kentin eğitim seviyesini bir adım daha ileriye taşımak için çalıştıklarını, kampanyaya katılan diğer vatandaşlar ve çalışanların da çeşitli hediyeler ile ödüllendirileceğini sözlerine ekledi.

Ardından, "huzurevinin kitap kurdu" olarak tanınan Abdullah Kökten, kitap okumanın önemi hakkında konuşma yaptı.





Kaynak: AA