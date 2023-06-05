En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek

Sigara fiyatlarında beklenen artış yaşandı. Philip Morris grubu, sigaralarına paket başı 5'er lira zam yaptı.

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En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek

Sigara tiryakileri için üzücü bir haber geldi. Yılbaşında zam yapılan sigaraya bir kez daha fiyat değişikliği geldi. Ünlü sigara markası Philip Morris, ürünlerine 5 TL zam yapma kararı aldı.

En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek

Bugünden itibaren yürürlüğe giren zamlarla birlikte, daha önce 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL arasında bir fiyatla satışa sunulacak. Sigara içen vatandaşlar, bu sabah itibarıyla zamlı fiyatlarla sigara almak durumunda kaldılar.

En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek

Philip Morris'un zam kararıyla birlikte diğer sigara markalarında da fiyat artışı yaşanması bekleniyor.

En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek

Zamlı fiyatlar

Gelen 5 TL'lik zamma göre güncel sigara fiyatları şöyle olacak;

-Marl ED: 39 TL

-Marl To: 40 TL

-Marl: 41 TL

-Parl: 42 TL

-Parl MID: 41 TL

-Mur: 39 TL

-Chst: 37 TL

-Lrk: 38 TL

-LM: 37 TL

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