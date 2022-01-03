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  3. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2022? | Emekli maaşında alt sınır ne? | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması 3 Ocak 2022 Pazartesi

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2022? | Emekli maaşında alt sınır ne? | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması 3 Ocak 2022 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emekli maaşına ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlar, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2022? | Emekli maaşında alt sınır ne? | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması 3 Ocak 2022 Pazartesi soru ve konu başlıkları araştırıyor. Detaylar haberimizde.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2022? | Emekli maaşında alt sınır ne? | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması 3 Ocak 2022 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası emekli maaşına ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşlar, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2022? | Emekli maaşında alt sınır ne? | Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması 3 Ocak 2022 Pazartesi soru ve konu başlıkları araştırıyor. İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirlediklerini belirtti. Hiçbir emeklinin 2500 liranın altında maaş almayacağını söyleyen Erdoğan, Temmuz ayında hem memurlara hem de emeklilere  yapılacak  yüzde 7 toplu sözleşme artışına ek olarak gerekirse enflasyon farkı ekleneceğini ifade etti.

EMEKLİ MAAŞINDA ALT SINIR NE? | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI 3 OCAK 2022 PAZARTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:

Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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