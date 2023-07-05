En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam

Yakın bir zamanda açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamları, emekli maaşları ve memur maaşlarında beklenen zam tutarlarının belirlenmesi açısından büyük öneme sahip. Temmuz 2023 emekli maaş zammı tablosu, ekonomistlerin enflasyon beklentileri üzerinden hesaplamalar yaparak oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, memur maaş zammının en az 22.000 TL olacağını belirtirken, "5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranları açıklanacak ve memur ve emeklilere verdiğimiz sözleri tutacağız" dedi.

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Haziran ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Bu açıklamanın ardından memurlar ve memur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon oranı netleşecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre, Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 oranında artması bekleniyor. Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentileri, yüzde 2,25 ile yüzde 4,85 arasında değişti. Bu beklentilere göre, Haziran ayı enflasyonunun bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonu yüzde 38,20'ye düşüreceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ise Haziran ayında yüzde 47,32'den 42,07'ye geriledi.

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Bu verilere dayanarak, memur ve emekliler için 6 aylık zam oranları tahmin edildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19,76 olarak hesaplandı, memur ve memur emeklilerinin ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil 6 aylık zammı yüzde 17,63 olarak tahmin edildi.

Yeni maaşlar, 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payı da dikkate alınarak belirlenecek. Bu süreçte düşük maaşlara daha yüksek oranlarda zam yapılacak ve yüksek maaş alanların kaybı önlenmeye çalışılacak. Ayrıca emekli zammı kademeli olarak uygulanacak ve farklı maaş grupları için ayrı oranlar belirlenecek.

Meclis'te kabul edilmesi beklenen emekli zammı düzenlemesi için üç farklı formül üzerinde çalışılıyor. Birinci formülde, tüm artışlar seyyanen zam olarak maaşlara yansıtılırken, ikinci formülde oransal artışa yer veriliyor. Üçüncü formül ise oransal zamın üzerine refah payı artışının eklenmesini öngörüyor.

Zam oranlarına ilişkin tahminler masada yüzde 30 ila 40 arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 10.000 TL seviyesine çekilme olasılığı da bulunuyor.

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