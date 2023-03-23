En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşının 7,500 TL'ye yükseltileceğini söyledi. En düşük emekli maaşlarının artırılmasıyla, diğer emekli maaşlarının da artıp artmayacağı merak konusu oldu. En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı? sorusu arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5.500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz ve 7.500 TL yapıyoruz. " ifadelerinde bulundu. En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı? konu ve soru başlığını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI ARTIRILDI, DİĞER EMEKLİLERİN MAAŞLARINDA DA ARTIŞ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük maaş alan emeklilere müjdeyi verdikten sonra, diğer emekli vatandaşların da maaşlarının artıp artmayacağı merak edildi. Ancak konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer vereceğiz.

En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı?

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