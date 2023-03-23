Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5.500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz ve 7.500 TL yapıyoruz. " ifadelerinde bulundu. En düşük emekli maaşları artırıldı, diğer emeklilerin maaşlarında da artış olacak mı? konu ve soru başlığını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI ARTIRILDI, DİĞER EMEKLİLERİN MAAŞLARINDA DA ARTIŞ OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük maaş alan emeklilere müjdeyi verdikten sonra, diğer emekli vatandaşların da maaşlarının artıp artmayacağı merak edildi. Ancak konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde yer vereceğiz.