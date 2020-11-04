Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım bu yıl Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca vatandaş Atatürk'ü özlemle anmak için heyecanla bekliyor. Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı 10 Kasım'da yurt genelinde 2 dakika süreyle saygı duruşuna geçilecek. Sonrasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilecek. Bu özel güne sayılı günler kala en güzel 10 kasım resimli mesajları merak konusu oldu. İşte arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz resimli mesajlar...

ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜNÜN KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ 2020?

10 Kasım 2019 Atatürk’ün ölümünün 82’nci yıl dönümüdür. Hayatını vatanının bağımsızlığına adayan, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe milletine veda etti.

EN GÜZEL 10 KASIM RESİMLİ MESAJLARI

10 KASIM MESAJLARI YENİ

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Atatürk'e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen yıllarda boşluğun hiç dolmadı."

"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun."

"Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti' nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı."

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum...

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır."

Saygı ve özlemle anıyoruz...

"Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti."

"Bu yüce millet bir 10 Kasım'da daha Anıtkabir'e akın akın gidiyor. Yıllardır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir."

"Bu yüce millet bir 10 Kasım'da daha Anıtkabir'e akın akın gidiyor. Yıllardır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir."

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir."

Bağımsızlık için mücadeleden hiç yılmayan ulu önder Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyorum...