30 Ağustosun 99. yıl dönümüne kısa bir süre kala vatandaşlar bu önemli günü kutlamak istiyor. 30 Ağustosu tüm sevdikleriyle birlikte coşkuyla yaşamak isteyenler mesaj yoluyla çevresindekilerin Zafer Bayramını kutlamak için en güzel 30 Ağustos mesajları kısa, uzun, anlamlı | 30 Ağustos Zafer Bayramı resimli kutlama mesajları 2021 araştırıyor. İşte en güzel 30 Ağustos mesajları...

EN GÜZEL 30 AĞUSTOS MESAJLARI KISA, UZUN, ANLAMLI

30 Ağustos'ta bu mesajlarla tüm sevdiklerinizin bu özel gününü kutlayabilirsiniz. İşte en güzel 30 Ağustos mesajları...

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.” Mustafa Kemal Atatürk 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!

Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar. Yıllarca süren savaş ve Anadolu’nun yiğit evlatları…” Başta Başbuğumuz M. K. ATATÜRK olmak üzere, tüm kahramanlarımıza saygı, vefa ve dua ile…

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız, Tufanları gösteren, tarihlerin yâdıyız,” 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

30 Ağustos Zafer Bayramımız” Yapacaklarımızın Teminatı Adına Kazanılmış Tarihi Bir Mücadelenin Kanıtıdır. . . Kutlu Olsun. . .

Bizim Mavi’ye olan sevdamız, 1881’de Selânik’te dünyaya açılan bir çift gözle başladı…” 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.

30 Ağustos 1922 Türkiye’de emperyalizmin yenildiği tarihtir. Tüm vatanseverlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

30 Ağustos ruhuyla Atatürk’ün ufkuyla yarınlara yürü Türkiye 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

30 Ağustos Zafer bayramı kutlu olsun Türk Ulusu! Atatürk, Fevzi Çakmak, Karabekir ve Türk kadını hepsine minnettarız.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Allah necip Türk Milletini her türlü fitneden, şer odaklarından korusun

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın.

30 Ağustos Zafer Bayramı Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise Başaracağım diye başlayarak sonunda başardım diyebilenindir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu; Türk’ün asker ve bilgi orduları muzaffer olsun!

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun Şehitlerimizi Gazilerimizi minnetle yâd ediyorum Allah (C.C) mekânlarını cennet eylesin Âmin

30 Ağustos zaferi yalnızca işgalcilerin defedilmesi değil, Türkiye’nin çöken Osmanlı hanedanının küllerinden yeniden doğuşudur. Kutlu olsun

Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!

Başta devletimizin kurucusu, Başkomutanımız, Başöğretmenimiz, Başbuğumuz M.K. ATATÜRK olmak üzere bu vatan için çarpışan tüm yiğit Türk evlatlarını saygı ve vefa ile anıyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bedeli canla ödenmiş vatan topraklarında, rengini şehit kanından almış bayrağa selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun…

Bence bir millette şerefin haysiyetin namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olmasıyla kaimdir.

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Bize armağan ettiğin özgürlük ve bağımsızlığı herkese ve her şeye rağmen koruyacağız. Asaletinin gölgesinde ve izindeyiz. Saygı ve minnetle…

Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu günü ruhuyla hissedip kutlayan herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Bu güzel günde Atatürk’ü saygıyla anıyor kahraman şehitlerimizi unutmuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu millet içteki ve dıştaki düşmanlara asla boyun eğmedi, eğmeyecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu milletin adı yüce Türk milletidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Bu vatan sınırlarının cetvelle çizilmeyeceğini dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün vatanseverlerimize minnettarız. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

Büyük işleri yalnız Büyük milletler yapar! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Canlarıyla kanlarıyla bize cennet yurt bırakan şehitlerimiz Ruhunuz şad olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Saygı ve minnetle.

Çok zor şartlar altında savaşarak bu zaferi kazanan Türk milletine Allah bir daha savaşlar göstermesin. Vatanımızı bölmek isteyen fitnelere fırsat vermesin. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Kanlarımız Her zaman Helal! 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

Devletimizin kurucusu, Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere, bu topraklar için canını hiçe sayan tüm Kahraman Türk evlatlarını saygı, vefa ve dua ile anıyoruz.

Dualar sana Atatürk, sevgiler sana, saygılar sana. Nur içinde uyu! Allah senden ve askerlerinden razı olsun! Bize senin yolunda yürümeyi nasip eden yüce Allah’a hamdolsun!

Dün olduğu gibi bugün de, yolunda ilelebet, “Ya istiklal, ya ölüm!” 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Dünü silemeyiz. Ama yarını, Yazabiliriz 30 Ağustos Zafer Bayram’ımız Kutlu ve Mutlu Olsun Ne Mutlu Türk’üm Diyene

Dünyada Türk ordusu gibi başka bir ordu yoktur. Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Düşmanın denize döküldüğü, cennet vatanın kurtarıldığı gün: 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz Cumhuriyeti biz kurduk, onu ila ve idame edecek sizsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Kurtuluş Savaşının kıvılcımını yakan 10 Ağustos Anafartalar Zaferi 30 Ağustos’a giden bir yoldur. Kutlu olsun…

Gururla! Minnetle! Sonsuz Sevgi ve Saygı ile! 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Gücümüzü, inancımızı, cesaretimizi bir kez daha kanıtladığımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun…

Herkesin 30 Ağustos zafer bayramı kutlu. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun. Hepsinden Allah razı olsun.

Kahraman Türk Milleti 30 Ağustos zaferimiz kutlu olsun.

Kahramanlıklar ile taçlandırılan bir zaferin bayramı,30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Memleketimizi esir etmek isteyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

Milli Kurtuluş Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamak dileğiyle.

Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Onurlu insanların yaşadığı en büyük mutluluktur Türk’üm diyebilmek. Bu onura ulaşmış tüm insanların 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. ZAFER işte o zaman kazanıldı. TÜRK’ ün 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun.

Özgürlüğümüzün temellerinin atıldığı ve yurdumuzun düşmanlardan kurtulduğu günün yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun!

Sen ki; çelik mavisi gözlerinle unutulmayacak bir paşasın. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Necip milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Tanrı Dağı’ndan, Nur Dağı’na uzanan bu kutsal yolda mübarek kanlarıyla Bedir’den Çanakkale’ye kadar iman ve hürriyet aşkıyla yaşayan milletimin Zafer Bayramı kutlu olsun.

Tarih boyunca destanlar yazan aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Tüm dünyaya birlik ve beraberlik dersinin verildiği milli mücadele ruhunu yaşatan Zafer Bayramımızı aynı his ve duygularla kutlamak temennisiyle 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Tüm Yurtseverlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.

Türk Bayrağını Şeref, Vatan Toprağını Namus kabul edenlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun.

Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Dumlupınar Savaşı, Türk ulusunun yeniden dirilişidir. Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu olsun! Bayrağı göklerde, marşı dillerde yaşatacak vatanın her daim koruyucusu olacağız. Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; büyük taarruz zaferinin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Vatan toprağı mukaddestir. Vazgeçilemez. Nice zaferlere inşallah. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

Yani düşmana demişti ki; Egemenlik Verilmez! Alınır… 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun.

YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA ADIN YAZILACAK MÜCEVHER TAŞA! 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun!

Zafer “Zafer benimdir” diyebilenindir!30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun!

Zafer, bu bayrak için kan dökenleri ilelebet andığın ve unutmadığın zaman gerçek zafer olur…30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN !

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESİMLİ KUTLAMA MESAJLARI 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sevdiklerinize yollayacağınız en güzel resimli kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel resimli mesajlar...