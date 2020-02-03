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En Güzel Che Guevara Sözleri!

Che Guevara'nın söylemiş olduğu en güzel sözler burada. Ölümü'nün 50. yılında sizlerde Che Guevara'nın en güzel sözlerini sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
03 Şubat 2020 Pazartesi 13:49

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