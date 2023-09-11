En güzel patiler Pamukkale’de görücüye çıktı

Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile can dostlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Patifest 2023" etkinliğinde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Can dostlarımızla paylaşacağımız "Patipark" ay sonuna kadar...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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En güzel patiler Pamukkale’de görücüye çıktı

Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile can dostlara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Patifest 2023" etkinliğinde konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Can dostlarımızla paylaşacağımız "Patipark" ay sonuna kadar tamamlanacak. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusunda önemli bir projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Sosyal farkındalık çalışmalarına önem veren belediyeler arasında ilk sıralarda yer alan Pamukkale Belediyesi, Patifest'in bu yıl 4.'sünü gerçekleştirdi. Sokak hayvanlarının tedavisine ve mama ihtiyaçlarına destek sağlanacağını festivalde, Denizli'de hayvan dostları İncilipınar Parkı'nda bir araya geldi. Özellikle minik hayvan dostlarının yoğun ilgi gösterildiği festivalde, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sahiplendikleri köpekleriyle birlikte katıldı. Festivalde köpeğim ile aramdaki uyum, tarz, sadakat kategorilerinde gerçekleşen yarışmalarda ödüle layık görülen can dostları ve onların sahiplerine günün anısına madalyaları Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki verdi.

"Dünyayı can dostlarımız olan hayvanlarla paylaşıyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bazen televizyonlarda, haberlerde denk geliyorum. Bir hayvanı tekmeleyen iki ayaklıyı görüyorum ve diyorum ki bunu nasıl yaparsın, ruhunda hiç mi sevgi kalmadı. Ruhumuzun uykuda olan kısımlarını uyandırmanın bir yolu var. O yol bu can dostlarımıza vereceğimiz sevgiden geçiyor. Bazen biz ilgimizi azaltsak dahi onlar hep sevgilerini, şefkatlerini gösterirler. Onlarla birlikte olmak gerçekten çok güzel. Sevelim sevmekten asla zarar görmeyiz. Hepsini sevelim. Sadece evimizdekileri değil ama her yerdekini. Sokaktakileri, sahipsiz kalmış olanları da. Hiçbirini sahipsiz bırakmayalım. Bu etkinliklerimizin hedefleri içerisinde topluma bir de mesaj vermek var. O da şudur; biz sadece evimizde bahçemizde bizlerle hayatını sürdüren can dostlarımıza vermeyelim sevgimizi. Sokaklarda bizim ilgimize ve şefkatimize muhtaç olanları da unutmayalım. Onların da bir can olduğunu asla gözden kaçırmayalım" dedi.

En güzel patiler Pamukkale’de görücüye çıktı

En güzel patiler Pamukkale’de görücüye çıktı

En güzel patiler Pamukkale’de görücüye çıktı

En güzel patiler Pamukkale’de görücüye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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