En güzel Türk oyuncu o oldu! Beren Saat'in tahtını elinden aldı: İşte en güzel kadın oyuncu

Kim daha güzel? İşte günlü bir magazin dergisinin sonuçları. Türk oyuncularından kimi seçmişler? Haberimizde...

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En güzel Türk oyuncu o oldu! Beren Saat'in tahtını elinden aldı: İşte en güzel kadın oyuncu

Bir İngiliz dergisi, 2022'nin en güzel Türk oyuncusunu seçti ve bu unvanı Beren Saat, Burcu Biricik ve Ebru Şahin gibi oyuncuları geride bırakan bir isim kazandı. İşte detaylar...

Beren Saat

EN GÜZEL TÜRK OYUNCU LİSTESİ

Nubia Magazine tarafından düzenlenen bir küresel anket sonucunda, 2022'nin en güzel Türk oyuncusu belirlendi. Anket, 1 Temmuz 2022 tarihinde sona erdi ve dünya çapında 48 ülkeden katılımcıların oylarıyla gerçekleşti. Popüler birçok kadın oyuncunun yer aldığı listede, en güzel Türk oyuncuyu belirlemek için oylar toplandı. İşte ayrıntılar...

Burcu Biricik

Sonuçlar açıklandığında, ilk 10 finalist sıralaması da duyuruldu. Bu sıralamada, Beren Saat, Burcu Biricik ve Ebru Şahin gibi tanınmış oyuncular da yer aldı. Ancak, en güzel Türk oyuncusu seçilen isim, diğer finalistleri geride bıraktı ve bu prestijli unvanı kazandı.

Anket sonucunda oyların İspanya, Türkiye, İtalya, Brezilya ve daha birçok ülkeden geldiği belirtildi. Bu, Türk oyuncuların uluslararası alanda da geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu gösteren önemli bir faktör oldu.

2022'nin en güzel Türk oyuncusu seçilen ismin kim olduğu ve kazandığı ödül detayları ise daha sonra açıklanacak. Ancak, Nubia Magazine'nin bu anketle Türk oyuncuların uluslararası alandaki popülaritesini ve güzelliklerini vurgulamayı amaçladığı açıkça görülüyor.

Bu seçim, Türk oyuncuların yetenekleri ve çekicilikleriyle dünya çapında tanınma ve takdir edilme potansiyeline sahip olduklarını gösteriyor. Ayrıca, Türk sinema ve dizi endüstrisinin uluslararası alanda büyük bir etkiye sahip olduğunu ve Türk oyuncularının dünya genelinde hayranlık uyandırdığını da kanıtlıyor.

10 - BEREN SAAT

9 - ÖYKÜ KARAYEL

8 - ASLI TANDOĞAN

7 - ÖZGE TÖRER

Birinci Hande Erçel, ikinci ise Demet Özdemir seçildi. Ebru Şahin ve Burcu Biricik orta sıralarda yer aldı. 

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