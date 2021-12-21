Bugün ekranların fenomen yarışması Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programında Betül Hanım yarışıyor. Temizlik öncesi ısınmaya başlayan En Hamarat Benim programının 2. gün yarışmacısı Betül hanım, Kadir Ezildi ile spor yaparak güne başlangıç yaptı. Peki En Hamarat Benim Betül kimdir? Betül Aslantaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

EN HAMARAT BENİM BETÜL KİMDİR? BETÜL ASLANTAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

En Hamarat Benim programında salı günü yarışan Betül hanım kendisiyle ilgili aşırı titiz olduğunu '' Temizlikte benimle yarışamayacaksınız.'' diyerek belirtti. 35 yaşında, evli ve iki çocuk annesi olan Betül Aslantaş yemek yazarıdır. Aksesuar firması olan Betül Aslantaş 7 kuşak İstanbulludur.