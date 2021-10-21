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En Hamarat Benim Tuğçe Akkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Tuğçe Akkaya Instagram hesabı ne?

Türkiye’nin fenomen yarışmalarından biri olan 'En Hamarat Benim’de yeni hafta başladı. Sevilen sunucu Kadir Ezildi'nin sunduğu yarışma programında yarışacak isimlerden biri de Tuğçe Akkaya oldu ve izleyiciler tarafından merak edilen bir isim haline geldi. Peki, En Hamarat Benim Tuğçe Akkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Tuğçe Akkaya Instagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

En Hamarat Benim Tuğçe Akkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Tuğçe Akkaya Instagram hesabı ne?

FOX TV'nin sevilerek takip edilen programlarından biri olan En Hamarat Benim'de yarışma heyecanı devam ediyor. Başlayan yeni haftada ilk gün Elif Çelik'in evine gidildi. Yarışmada boy gösterecek bir diğer isim ise Tuğçe Akkaya'ydı. Peki, iddialı açıklamalarıyla merak edilen bir isim haline gelen Tuğçe Akkaya kimdi? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Tuğçe Akkaya Instagram hesabı ne? İşte Tuğçe Akkaya biyografisi...

 

​​​​​​​EN HAMARAT BENİM TUĞÇE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yarışma programıyla ekranlarda tanınan bir isim olan Tuğçe Akkaya 31 yaşındadır. Aslen Manisalı ancak doğma büyüme İstanbul'da hayatını sürdürüyor. İnternet üzerinden e-ticaret işi yapıyor. Yarışma programında, iş hayatıyla ev temizliğini aynı anda başarıyla yürüttüğünü dile getiren Akkaya, bu nedenle yarışmayı kazanacağını ifade etti.

En Hamarat Benim Tuğçe Akkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Tuğçe Akkaya Instagram hesabı ne?​​​​​​​

TUĞÇE AKKAYA EVLİ Mİ?

Tuğçe Akkaya, Murat Akkaya ile evlidir. İnstagram hesabından "Seviyorum merkez @mmurat.akkaya " notuyla bir fotoğraf paylaşımında bulunmuştu.

En Hamarat Benim Tuğçe Akkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Tuğçe Akkaya Instagram hesabı ne?​​​​​​​

EN HAMARAT BENİM TUĞÇE İNSTAGRAM HESABI NE?

Sempatik yarışmacı ekranlarda boy gösterdikten sonra izleyenler tarafından internette araştırılmaya başlandı. Instagram hesabını işletme hesabı olarak da kullanan Akkaya'nın yarım milyona yakın takipçisi bulunuyor. Tuğçe Akkaya'yı @tugceakkaya90 adresinden takip edebilirsiniz.

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