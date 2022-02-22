En hızlı, ücretsiz, güncel, en iyi DNS adresleri 2022 | DNS değiştirme nedir, nasıl yapılır?

Adeta internetin telefon rehberi olan ve sunucular arası etkileşimi sağlayan DNS adresleri zaman zaman yavaşlayabiliyor. Bu durumda DNS değiştirme yoluna gidiliyor. Peki DNS değiştirme nedir, nasıl yapılır? Domain Name System yani alan isimlendirme sistemi anlamına gelen DNS'ler için güncel listeleri haberimizde derledik. İşte en hızlı, ücretsiz, güncel, en iyi DNS adresleri 2022

DNS NEDİR?

DNS, “Domain Name System” tabirinin kısaltmasıdır. Söz konusu terimin Türkçe karşılığı ise “alan isimlendirme sistemi”dir. DNS bize alan adlarıyla kolay anlaşılır internet erişimi sağlar. Örneğin Google’ın ip adresi 172.217.17.174 sayılarından oluşur. Ancak hiç kimse Google’a girerken bu sayıları yazmaz. İşte bu kolaylığı sağlayan DNS’dir. DNS bu sayıları Google.com adresi ile işler. Ve tarayıcıda bu şekilde arandığında adrese ulaşılabilir.

DNS DEĞİŞTİRME NEDİR?

İnternete bağlanmak istediğiniz takdirde bilgisayarınız ya da modeminiz, DHCP yoluyla, servis sağlayıcınızın size atadığı birincil ve ikincil DNS sunucularını talep eder. IP adreslerini ezberlemek oldukça zor olacağı için bu özellikle birlikte tarayıcınıza IP adresi yerine site ismi yazarak internette gezinebilirsiniz.

Fakat bazı durumlarda servis sağlayıcınızın atadığı DNS sunucuları bazı sorunlara yol açarak hizmet veremiyor ya da yavaşlıyor. Bu durumlarda, alınan ücretsiz DNS sunucularından birini bilgisayarınız veya modeminize girerek eski DNS adresini değiştirmiş ve problemi çözmüş oluyorsunuz.

DNS DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Her platformda DNS değiştirme ayarı farklı şekilde olabilir. Aşağıda Windows, Android ve Apple için DNS sunucu adresi değiştirme yöntemlerini paylaştık.

WİNDOWS DNS DEĞİŞTİRME

Denetim masasını açın. Ağ durumunu ve görevleri görüntüle simgesine tıklayın.

Mevcut internet bağlantınızın üzerine tıklayın.

Özellikler butonuna tıklayın.

İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4)’ü seçin. Özellikler butonuna tıklayın.

Yeni DNS adresini girin. Tamam’a tıklayın. Karşınıza çıkan alternatif DNS’ler listesinden bir seçim yapın.

iOS DNS Ayarları Değiştirme

İOS DNS DEĞİŞTİRME

Ayarlar bölümünden Wi-Fi ayarları menüsüne gelin.

Bağlı olduğunuzun ağın yanındaki ok simgesine tıklayın.

DNS alanına dokunun.

Kullanmak istediğiniz DNS sunucularını girin.

ANDROİD DNS DEĞİŞTİRME

Wi-Fi bağlantı listesini açın.

Bağlı olduğunuz internet bağlantısına uzun süre basılı tutun.

Karşınıza çıkan “Gelişmiş ayarları göster” seçeneğine dokunun.

IP ayarları bölümünden kullanmak istediğiniz DNS sunucularından birini girerek değişikliği tamamlayın.

EN HIZLI, ÜCRETSİZ, GÜNCEL, EN İYİ DNS ADRESLERİ 2022

En hızlı DNS adresleri şu şekilde:

2022 Güncel DNS Adresi

209.244.0.03

209.244.0.4

Google DNS Adresleri

8.8.8.8

8.8.4.4

OpenDNS Ayarları

208.67.222.222

208.67.220.220

Yandex DNS Ayarları

77.88.8.8

77.88.8.1

Level3 DNS Ayarları

209.244.0.3

209.244.0.4

FreeDNS Ayarları

37.235.1.174

37.235.1.177

Türk Telekom DNS Ayarları

195.175.39.39

195.175.39.4